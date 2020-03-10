СМИ: часть пассажиров лайнера Costa Fortuna вылетают из Сингапура в Амстердам и Бангкок

СИНГАПУР, 10 марта. /ТАСС/. Часть пассажиров, прибывших во вторник в Сингапур на круизном лайнере Costa Fortuna, в течение дня покинут страну, отправившись в Амстердам и Бангкок. Об этом сообщает телеканал CNA .

Как передает телеканал, сразу же после прибытия в круизный терминал Марина бэй несколько десятков туристов в сопровождении сотрудников государственного охранного предприятия погрузились в автобусы, которые доставили их в аэропорт Чанги. Сегодня вечером часть из них вылетит в Бангкок рейсом компании Singapore Airlines, другие - в Амстердам компанией KLM.

Еще несколько десятков пассажиров были доставлены в гостиницу, находящуюся на территории аэропорта. По информации телеканала, им рекомендовано не покидать пределы гостиницы непосредственно до вылета из страны.

Итальянский лайнер вышел из Сингапура две недели назад, за это время должен был сделать остановки в портах некоторых стран Юго-Восточной Азии. Однако власти Малайзии и Таиланда запретили судну заходить в свои порты из-за опасения наличия инфицированных коронавирусом, отметив, что на борту - более 60 граждан Италии. Между тем, по заявлению оператора Costa Fortuna, ни у кого из членов экипажа и пассажиров не наблюдается симптомов вируса.

Правительство Сингапура разрешило лайнеру вернуться в местный порт. При этом, как отмечалось в совместном заявлении Минздрава, Морского и портового управления, а также Совета по делам туризма, если во время схода на берег у кого-то будут обнаружены симптомы ОРВИ, повышенная температура, то человек незамедлительно будет госпитализирован в инфекционный центр. Точное число находящихся на борту не сообщается.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.