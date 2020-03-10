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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Сербии возросло до четырех

В ночь на вторник тест на вирус прошли пять человек, у двух диагноз подтвердился

БЕЛГРАД, 10 марта. /ТАСС/. Два новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Сербии, общее число заболевших достигло четырех. Об этом сообщило во вторник министерство здравоохранения республики.

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В ночь на вторник тест на вирус прошли пять человек, у двух диагноз подтвердился.

В понедельник, Минздрав сообщил о заболевшем гражданине КНР, работающем в Сербии. Еще один случай был зафиксирован на севере страны, в Суботице, больной заразился во время поездки в Будапешт.

Два случая заражения были выявлены в столице Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Баня-Луке. До этого коронавирус был зафиксирован в ряде балканских стран, включая Северную Македонию, Хорватию и Словению.

 

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СербияРаспространение коронавируса нового типа
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