Вице-премьер Трутнев вручил ветеранам в Бурятии медали в честь 75-летия Победы

УЛАН-УДЭ, 10 марта. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во вторник в ходе рабочей поездки в Бурятию встретился с ветеранами и вручил им юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента РФ в ДФО.

"Великий подвиг, великая Победа не забудутся никогда. Вы разгромили фашизм, сделали все, чтобы современные поколения жили с мирным небом над головой. Благодаря этому все мы, граждане современной России, можем жить, работать, создавать семьи, растить детей. Низкий вам поклон и большое спасибо", - привели в пресс-службе слова Трутнева.

Юбилейные медали получили участники Великой Отечественной войны - фронтовики Иван Голощапов, Иван Суетин, Доржи Норбоев, Владимир Стромилов, труженики тыла Маргарита Гуслякова, Балдан-Дамба Ринчинов, Ринчин Ламожапов, Галина Ерженина, Иван Скуратов, бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей Леонид Кириллович Синегрибов.