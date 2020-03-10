Майли Сайрус отказалась от благотворительного концерта в Австралии из-за коронавируса

"Согласно рекомендациям местных, федеральных, государственных и международных органов власти, в том числе Центров по контролю и профилактике заболеваний [США], снизить потенциальные риски для здоровья человека с целью противодействия существующему в настоящее время глобальному кризису в области здравоохранения (на фоне распространения нового коронавируса - прим ТАСС), мы отказываемся от нашей поездки в Австралию для участия в шоу", - написала американская исполнительница во вторник на своей странице в Twitter. Сайрус отметила, что продолжит жертвовать средства на помощь пострадавшим от пожаров в Австралии.

Благотворительный концерт должен был состояться в пятницу, 13 марта, в австралийском Мельбурне, однако после решения Сайрус не принимать в нем участие организаторы мероприятия полностью отказались от его проведения, отмечает газета The Guardian.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. Огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента, а также ряд районов на юге страны. Ликвидировать и даже взять под контроль очаги возгорания пожарным не удавалось более двух месяцев. Ситуация улучшилась после сильных дождей, прошедших в первой декаде февраля, в результате чего пожары были полностью потушены. С октября прошлого года по начало февраля текущего года в огне погибли более 30 человек, в том числе семь пожарных. Были уничтожены более 9 млн гектаров леса, погибли, по некоторым оценкам, более 1 млрд животных.