Австрия объявила о запрете на въезд всех прибывающих из Италии

ВЕНА, 10 марта. /ТАСС/. Власти Австрии вводят запрет на въезд в страну для всех прибывающих из Италии. Об этом сообщил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам заседания оперативного штаба при австрийском правительстве в Вене.

"Вводится запрет на въезд для людей из Италии в Австрию. Исключение составляют люди с медицинской справкой. Что касается всех австрийцев в Италии, мы работаем с МИД над организацией их возвращения на родину. Им всем после возвращения в Австрию необходимо отправиться в домашний карантин на две недели", - сказал Курц.

Кроме того, канцлер Австрии объявил, что "не будут проводиться учебные занятия в университетах и других высших учебных заведениях с предстоящего понедельника (16 марта - прим. ТАСС)". "Работа будет продолжена по интернету", - отметил Курц. По его словам, власти также прорабатывают меры запрета занятий в школах, но для них необходима более тщательная подготовка, чтобы избежать сильной нагрузки на родителей.

"Я прошу все австрийские предприятия, где это возможно, перевести сотрудников на удаленную работу. Мы понимаем, что это возможно не во всех областях, но там, где в этом есть смысл, это будет правильный шаг", - подчеркнул канцлер. По его словам, каждый в Австрии может сделать свой вклад в предотвращение распространения коронавируса за счет сокращения социальных контактов. "Каждый должен сделать вклад в защиту пожилых людей путем сокращения социальных контактов, чтобы не допустить или замедлить распространение вируса", - указал Курц.

Между тем на пограничных переходах с Италией австрийские полицейские и медики приступили к контролю автомобилей и их пассажиров. Грузовое сообщение с Италией будет продолжено с условием паспортного контроля для водителей грузовиков и транзитных транспортных средств. "Въезд в Австрию возможен только при наличии справки о состоянии здоровья или места, где можно провести 14 дней в изоляции (в карантине - прим. ТАСС). Транзит через Австрию разрешен, если не предполагается делать остановок. Исключение касается грузового транспорта, будут проводиться проверки здоровья водителей", - сообщил министр внутренних дел страны Карл Нехаммер.

Запрет на проведение массовых мероприятий

Также Австрия до апреля вводит запрет на проведение массовых уличных мероприятий с участием более 500 человек, а также мероприятий в закрытых помещениях с участием более 100 человек из-за распространения нового коронавируса.

"Мы запрещаем все массовые мероприятия под открытым небом с участием более 500 человек до начала апреля. Мы также запрещаем все массовые мероприятия в закрытых помещениях с участием более 100 человек, - сказал министр социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Рудольф Аншобер по итогам заседания. - Это обязательное правило для всей Австрии".

По словам Аншобера, власти принимают эти меры с целью недопущения распространения коронавируса среди австрийского населения. "Мы все должны на несколько месяцев изменить нашу жизнь, - сказал он. - Каждый должен сегодня вечером дома подумать над тем, нужно ли ему каждый день ходить в магазин за покупками". Министр также призвал избегать рукопожатий и держаться на расстоянии друг от друга в подозрительных случаях.

Министр также указал, что крупные спортивные мероприятия, в том числе футбольные матчи, могут проводиться только без участия зрителей. Так, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между австрийский клубом ЛАСК и "Манчестер Юнайтед" (Англия) 12 марта пройдет без зрителей, сообщили в австрийской команде.

Вместе с этим сразу после пресс-конференции правительства стало известно об отмене многих культурных событий, конференций, выставок и концертных мероприятий в Австрии, так как число их участников во всех случаях превышает 100 человек.

Санитарные меры в Австрии

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии составляет к настоящему моменту 157 человек. На наличие вируса были проверены более 5 тыс. человек, десятки людей были помещены в карантин из-за контактов с заразившимися. Случаи инфицирования зафиксированы во всех регионах страны. Смертельных случаев пока не зарегистрировано. Жидкие дезинфицирующие средства и медицинские маски стали дефицитом в торговых точках и аптеках Австрии из-за высокого спроса.

Австрия в качестве меры борьбы с распространением вируса ранее ввела выборочный санитарный контроль на границе с Италией, отменила прямые авиарейсы в Китай, Иран, Южную Корею, а также в Милан и Болонью. Также отменены следующие в Милан и Венецию ночные поезда дальнего следования компании "Австрийские федеральные железные дороги".

Туристам из третьих стран с локальными вспышками заболевания, вызываемого коронавирусом, для въезда в Австрию необходимо иметь при себе справку об отрицательном анализе на новый вирус или пройти медицинское обследование на месте. МИД Австрии повысил до максимального уровня предупреждение об опасности поездок в Иран, Южную Корею и Италию. Минобороны Австрии привело силы радиационной, химической и биологической защиты, военную полицию и медицинские службы в повышенную готовность на случай, если от федеральных властей поступит запрос к армии об оказании помощи в борьбе с распространением вируса.

Согласно указаниям Минздрава, полиция может блокировать населенные пункты, дороги, запрещать и распускать собрания и массовые мероприятия при появлении подозрений на заражение коронавирусом. Власти могут также изолировать людей с подозрением на коронавирус на время карантина, принимать такие же меры в отношении лиц, с которыми могли контактировать заболевшие. Авиаперевозчики и другие транспортные компании в случае подтверждения коронавируса хотя бы у одного из пассажиров должны передавать властям списки всех пассажиров. Впоследствии их могут поместить на карантин на 14 суток.