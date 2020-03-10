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Распространение коронавируса нового типа

В Москве заявили, что страны Африки не обращались к РФ за помощью в борьбе с коронавирусом

В МИД РФ рассмотрят такие обращения в случае их поступления

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россия пока не получала от стран Африки просьб о помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил во вторник директор департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский.

"Никаких обращений на данный счет, насколько мне известно, не поступало. Если обращения будут, они будут рассмотрены", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию.

 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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