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Врачи выписали гражданина Украины после ДТП с микроавтобусом под Псковом

Мужчину забрала спецскорая с Украины, в момент выписки он находился в удовлетворительном состоянии

ПСКОВ, 10 марта. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы гражданина Украины, которого госпитализировали после столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе в Псковской области, и состояние которого оставалось тяжелым на протяжении последних недель. Об этом во вторник сообщили ТАСС в комитете по здравоохранению Псковской области.

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ДТП с участием частного микроавтобуса Mercedes с украинскими номерами и большегрузного автомобиля Volvo произошло ночью 13 февраля на трассе Санкт-Петербург - Невель на территории Пустошкинского района около деревни Рудо. Погибли восемь человек, еще два человека были доставлены в больницу. Один из пострадавших - гражданин Белоруссии, другой - Украины. Позднее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области. А председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело по факту ДТП.

"Гражданин Украины выписан. За ним приехала спецскорая с Украины. Он выписан в удовлетворительном состоянии", - сказала собеседница агентства.

15 февраля медики выписали гражданина Республики Беларусь. Сотрудники правоохранительных органов в связи с происшествием возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Следователи назвали причиной ДТП небезопасную скорость движения, которую выбрал водитель микроавтобуса с украинскими номерами.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБастрыкин, Александр ИвановичБелоруссияУкраинаРоссияПсковская областьЗеленский, Владимир Александрович
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