В посольстве РФ сообщили, что выезд из Италии россиян не ограничивается из-за карантина

РИМ, 10 марта. /ТАСС/. Выезд иностранных граждан из Италии в связи с принятыми в стране карантинными мерами не ограничен. Как корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Италии, это касается и российских граждан.

"Те, кто оставался, постепенно покидают Италию. Для отъезда туристов препятствий нет. Находящихся на итальянской территории россиян просим незамедлительно сообщить свои данные (фамилию и имя, телефон для связи, местонахождение) на адрес электронной почты", - указали в диппредставительстве.

Из пяти рейсов "Аэрофлота", вылетающих во вторник из римского аэропорта Фьюмичино "Леонардо да Винчи", отменен был только один. Остальные, как указано на сайте авиакомпании, отправляются по расписанию.

Как указали ранее в генконсульстве РФ в Милане, есть определенные ограничения на въезд через воздушные гавани на севере Италии. Есть ряд условий, при которых въезд иностранному гражданину может быть запрещен (в случае температуры или прибытия из зон потенциального риска заражения коронавирусом). "Если у иностранного гражданина имеется вид на жительство в Италии, а его адрес места жительства указан в закрытых зонах в Италии, ему также может быть отказано в вылете за границу", - указывается в сообщении генконсульства.

В ночь на 10 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал распоряжение, согласно которому карантинные меры в целях сдерживания распространения коронавируса вводятся на всей национальной территории, что исключает передвижение населения без весомой причины, а также инициируется еще ряд ограничений, которые не касаются только служб оказания услуг первой необходимости. Он отметил на пресс-конференции, что правительство не накладывает никаких ограничений на путешествия итальянцев за рубеж. Однако известно, что многие страны или отказывают во въезде итальянским гражданам или предписывают им прохождение обязательного двухнедельного карантина.

Согласно последним данным, число жертв заболевания, вызванного новым коронавирусом, на Апеннинах достигло 463, всего заразились 9172 человека. Число выздоровевших на настоящий момент составляет 724.