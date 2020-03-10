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Распространение коронавируса нового типа

Католическая церковь Литвы из-за коронавируса вносит изменения в традиционную литургию

Там также рекомендовали воздержаться от целования креста и других святых реликвий, а также отказаться от рукопожатий

ВИЛЬНЮС, 10 марта. /ТАСС/. Литовская католическая церковь приняла решение о внесении в связи с опасностью распространения коронавируса временных изменений в традиционное богослужение. Об этом во вторник сообщил журналистам генеральный секретарь Конференции епископов Литвы Кестутис Смильгявичюс.

"Временно решено отказаться от некоторых способов проявления религиозных чувств, которые могли бы способствовать распространению инфекции", - отметил он.

В костелах, по словам генерального секретаря, пока не будет святой воды, которой сообща, омывая пальцы, пользуются верующие. "Рекомендуем воздерживаться от целования креста, других святых реликвий", - сказал он. Церковь также считает нужным отказаться от рукопожатий, которые приняты при пожелании друг другу покоя под конец службы. Причастие с использованием облаток, которые верующие принимают из рук священника, пока не отменено.

"Церковь тесно сотрудничает в данном вопросе с государственными инстанциями. Созданы внешние и внутренние информационные системы. Священники и верующие хорошо знают, как лучше всего вести себя, чтобы избежать инфекции", - сказал Смильгявичюс.

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ЛитваРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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