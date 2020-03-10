Все гости покинули территорию отеля на Канарах после карантина

МАДРИД, 10 марта. /ТАСС/. Все гости, в том числе двое россиян, покинули после карантина территорию отеля на испанских Канарских островах, где ранее были выявлены случаи заражения коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении правительства региона.

"Все гости смогли покинуть [отель] без ограничений", - отмечается в сообщении властей Канарских островов. Среди постояльцев гостиницы находились двое граждан РФ.

По информации Департамента здравоохранения автономии, к настоящему моменту на Канарах выявлено 20 инфицированных. Часть заболевших находилась на Тенерифе в отпуске. После выявления у них коронавируса около 700 гостей отеля, где остановились заразившиеся, были изолированы.

Всего в Испании было зафиксировано более 1,6 тыс. заболевших, больше всего - в автономном сообществе Мадрид - порядка 782. 35 человек умерли.