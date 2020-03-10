Ни один из девяти заразившихся коронавирусом не посещал работу в Москве

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Никто из посещавших Италию граждан, у которых был подтвержден коронавирус, не посещал работу. Об этом сообщила во вторник журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Вернувшиеся из Италии граждане, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирусной инфекции, не посещали работу. Очень важно, что и сами жители, и их работодатели соблюдают правила безопасности. Благодаря совместным усилиям нам до сих пор удается сдерживать распространение инфекции в Москве", - сказала она.

В настоящее время в столице подтверждено девять случаев заболевания, один из пациентов ранее был выписан из больницы после полного выздоровления.

Пятого марта указом мэра Москвы в столице был введен режим повышенной готовности. Такая мера позволит сохранить жизнь города в привычном режиме и при этом сконцентрировать работу городских служб с группами риска - приехавшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Этим гражданам необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.