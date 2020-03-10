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Распространение коронавируса нового типа

Представитель ООН рекомендовал Ирану выпустить заключенных на свободу из-за коронавируса

Спецдокладчик ООН по правам человека в республике Джаваид Рехман отметил, что заключенные из числа иностранцев и лиц с двойным гражданством испытывают реальный риск и опасаются заболевания

ЖЕНЕВА, 10 марта. /ТАСС/. Спецдокладчик ООН по правам человека в Иране Джаваид Рехман рекомендовал Тегерану временно выпустить всех заключенных из тюрем, поскольку, по его мнению, в застенках они подвергаются риску заражения коронавирусом. Об этом он сообщил во вторник в Женеве на пресс-конференции.

Как отметил Рехман, ряд заключенных из числа иностранцев и лиц с двойным гражданством "испытывают реальный риск" и "опасаются коронавируса". "Я этим встревожен, и я рекомендовал государственным органам Исламской Республики Иран временно выпустить всех заключенных на свободу", - подчеркнул спецдокладчик.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 8042 человека, зарегистрирован по меньшей мере 291 летальный исход.

Теги
ИранРаспространение коронавируса нового типа
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