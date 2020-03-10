В Ингушетии 850 детей-инвалидов получили бесплатную медпомощь благодаря гранту "Машука"

МАГАС, 10 марта. /ТАСС/. Бесплатная помощь по профилактике стоматологических заболеваний оказана 850 детям-инвалидам в Ингушетии в рамках реализации проекта-победителя форума "Машук-2019", сообщила ТАСС автор проекта Лиза Мальсагова.

"В Ингушетии прошел цикл мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний у детей с ОВЗ и их родителей в рамках реализации проекта-победителя "Машук-2019". Проект наш направлен на помощь инвалидам всех возрастных категорий. Всего мы охватили 850 детей-инвалидов в рамках цикла обучающих уроков и мастер-классов по всей республике", - рассказал собеседница агентства.

По ее словам, в проекте задействованы врач-стоматолог, медсестра и психолог. Каждый из них рассказывает и показывает детям на муляжах, как правильно чистить зубы, какую функцию выполняют они в организме человека, какая пища полезна, а какая вредит здоровью. "Все происходит в игровой форме, подобраны даже мультфильмы. В завершение дети получают в подарок зубные щетки и пасты", - рассказала Мальсагова.

Мероприятия прошли в Реабилитационном центре в Магасе, Центре непрерывного образования для детей с ОВЗ, благотворительном фонде МЯЛ, Ассоциации инвалидов, учебном центре "Другой взгляд", в благотворительном фонде "Клуб добрых людей" и республиканском центре дистанционного обучения.

Как отметила Мальсагова, сумма гранта составила 300 тыс. рублей, на эти деньги были закуплены материалы и оплачены транспортные расходы.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году впервые на "Машуке" организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс. Форум "Машук-2020" будет посвящен 75-летию Великой Победы.