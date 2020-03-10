В Ленобласти нашли останки погибших во время Великой Отечественной войны советских бойцов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Большое количество останков советских военнослужащих в форме времен Великой Отечественной войны обнаружили во время реконструкции участка с 51-го по 68-й км федеральной трассы "Кола" в Кировском районе Ленобласти. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Западного военного округа.

"По учетным документам, в указанном районе воинского захоронения не числилось", - сообщили в пресс-службе.

В связи с обнаружением останков руководством округа принято решение направить на место отдельный специальный поисковый батальон, который обследует территорию работ и прилегающие земли на случай обнаружения там других останков для их перезахоронения на мемориальном кладбище.

По данным на сайте подразделения "Росавтодора" учреждения "Упрдор "Северо-Запад", реконструкция этого участка федеральной трассы "Кола", связывающей Санкт-Петербург и Мурманскую область, ведется с 2018 года. В ходе нее участок трассы расширят с двух до четырех полос. Работы планируется завершить в 2021 году.