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Распространение коронавируса нового типа

Под Петербургом выделили для карантинного центра по коронавирусу санаторий на 500 человек

Учреждение задействуют в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга выделили пригородный санаторий, в котором в случае ухудшения эпидемиологической обстановки смогут разместиться до 500 человек с риском заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

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"Подготовлена необходимая инфраструктура для обеспечения изоляции и непрерывного медицинского наблюдения за лицами, имеющими высокий риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Определен санаторий в Курортном районе, где можно разместить до 500 человек на срок инкубационного периода данного заболевания. Учреждение будет запущено в случае необходимости при ухудшении эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

По данным комитета, на сегодня в Клинической инфекционной больнице им. С.П.Боткина находятся 87 пациентов с признаками ОРВИ, большинство из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Официально подтверждены два случая коронавирусной инфекции COVID-19. Оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии в инфекционных боксах больницы имени Боткина.

В комитете отметили, что у города имеется достаточно сил и средств, чтобы предотвратить распространение заболевания, сформирован запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

 

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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