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В Московском регионе из-за теплой погоды активизировались клещи

По словам специалиста "Мосприроды" Николая Кудрявцев, к концу недели произойдет резкое понижение температуры, клещи сразу "сбавят активность" и спрячутся
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Ранее потепление, пришедшее в столичный регион, способствовало активизации клещей. Но они могут вновь пропасть, если вернутся холода, сообщил во вторник ТАСС специалист "Мосприроды" Николай Кудрявцев.

"Сейчас такая температура [повышенная] и держится, ничего удивительного, что они активны, тем более снежный покров, которого и так было мало, сошел", - сказал собеседник агентства.

По его словам, если в столице, в соответствии с прогнозом погоды, к концу недели произойдет резкое понижение температуры, клещи сразу "сбавят активность" и спрячутся.

Напомнив об угрозе, которую могут нести эти членистоногие, Кудрявцев посоветовал жителям Москвы, если они планируют выходы на природу, надевать защищающую от клещей одежду и пользоваться репеллентами.

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