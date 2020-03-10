Псковские власти выпустят к 9 мая книгу "Солдаты Победы" с биографиями 1 тыс. бойцов

ПСКОВ, 10 марта. /ТАСС/. Власти Псковской области к 9 мая завершат создание тома документальной книги "Солдаты Победы", состоящего из биографий более 1 тыс. советских бойцов - уроженцев Дновского района, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Об этом говорится распространенном во вторник сообщении пресс-службы администрации региона по итогам заседания редакционной коллегии издания.

"Том книги "Солдаты Победы" будет сверстан ко Дню Победы. В настоящее время общий объем сверстанных материалов составляет около 340 страниц, что немногим больше половины. Всего в издании будет представлена информация более чем о тысяче уроженцах Дновского района. Мы вступили в пору активной подготовки к 75-й годовщине Великой Победы. Издание Дновского тома и работа над документальной книгой является одним из ключевых мероприятий большого единого плана", - отмечается в сообщении.

По словам главного редактора книги "Солдаты Победы" Николая Никитенко, коллектив редакции при создании книги тщательно проверяет все факты по каждому участнику войны. "Иногда приходится кропотливо разбираться, перепроверять чуть ли не каждый факт биографии. Часть статей мы возвращаем на доработку. Наша цель - сделать книгу, достойную подвига ветеранов, чтобы она по качеству и содержанию не уступала предыдущим изданиям", - цитирует пресс-служба Никитенко.

Работа над многотомником "Солдаты Победы" в Псковской области ведется седьмой год подряд. За это время в свет вышли пять томов книги. Первые два тома книги "Солдаты Победы" посвящены участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвящен фронтовикам из Великих Лук, четвертый - ветеранам из Невельского района, пятый - участникам Великой Отечественной войны из Новосокольнического района. Всего в книгах увековечены имена более 5 тыс. псковичей, которые вернулись домой после войны.

Экземпляры многотомной историко-документальной книги "Солдаты Победы" находятся во всех библиотеках, музеях и архивах Псковской области, военкоматах и советах ветеранов, а также в главных книгохранилищах страны, в центральном музее Вооруженных Сил, центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

Псков был занят немцами 9 июля 1941 года, освободить его удалось только 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской операции. В 1945 году Псков включили в число 15 русских городов, подлежавших первоочередному восстановлению. На территории Псковской области в период оккупации действовало несколько концентрационных лагерей. А в районе города Остров проходило оборонительное укрепление немецких войск - "Линия Пантеры".