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Распространение коронавируса нового типа

На Ставрополье "Школьную весну" и фестиваль фейерверков перенесли на 2021 год

При этом глава региона Владимир Владимиров уточнил, что празднование 9 Мая в крае не отменят. Однако власти примут дополнительные меры предосторожности

ПЯТИГОРСК, 10 марта. /ТАСС/. Власти Ставрополья из-за ситуации с коронавирусом в мире отменили в 2020 году массовые мероприятия международного и межрегионального характера. Фестиваль фейерверков и "Школьную весну" перенесли на 2021 год, сообщил во вторник губернатор Владимир Владимиров.

"Сегодня принято решение отказаться от проведения в крае массовых мероприятий международного или даже межрегионального характера. Таких, как большие фестивали, традиционно собирающие много гостей из-за пределов края. "Школьную весну", фестиваль фейерверков и другие события проведем в следующем году", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Он отметил, что рисковать здоровьем и благополучием людей нельзя. "9 Мая праздновать будем обязательно. Приняв все дополнительные меры предосторожности", - уточнил глава края.

По его словам, ни одного заболевшего коронавирусом на Ставрополье нет. "Мы за ситуацией внимательно следим и будем делать все, чтобы такие случаи предотвратить. Но для этого нужно усиливать меры профилактики", - добавил Владимиров.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

 

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайРаспространение коронавируса нового типа
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