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Распространение коронавируса нового типа

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован на Ямайке

Заболевшая приехала 4 марта из Великобритании

ТАСС, 10 марта. Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден на Ямайке. Об этом, как передает газета Jamaica Observer, заявил во вторник министр здравоохранения страны Кристофер Тафтон.

Отмечается, что заболевшая приехала 4 марта из Великобритании. 9 марта она обратилась в органы здравоохранения с симптомами заболевания и была немедленно изолирована. Во вторник диагноз был подтвержден.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

Теги
ЯмайкаРаспространение коронавируса нового типа
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