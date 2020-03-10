КЧР и Союз организаций индустрии гостеприимства будут вместе развивать туризм в регионе

ЧЕРКЕССК, 10 марта. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) и Союз организаций индустрии гостеприимства будут сотрудничать в реализации туристического потенциала республики, соответствующее соглашение подписано во вторник. Об этом сообщили в пресс-службе министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР.

"Общенациональный Союз организаций индустрии гостеприимства (ОСИГ) и министерство туризма курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики заключили соглашение о сотрудничестве и осуществлении совместной деятельности с целью развития и реализации туристического потенциала. Соответствующий документ вице-президент союза Алексей Волков и заместитель министра Мурат Коджаков подписали по итогам встречи ОСИГ с представителя отраслевых министерств в регионах СКФО", - говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве отметили, что организация и министерство, согласно документу, будут работать над увеличением туристического потока республики, повышением уровня сервиса на туристических объектах, подготовкой квалифицированных кадров и повышением имиджа профессий, связанных с туризмом.

Ранее министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР Анзор Эркенов отмечал, что в регионе в 2020 году станут развивать бальнеологию и экотуризм. В рамках проекта, который реализуется в рамках государственно-частного партнерства совместно с Ростуризмом, будет вестись строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры Дукка - Пхия - Кислые источники (инвестиционный проект "Создание всесезонного туристско-рекреационного кластера "Пхия - Кислые источники"), а также, за счет внебюджетных источников, объектов курортно-туристической инфраструктуры самого ВТРК "Пхия - Кислые источники", в том числе реабилитационного центра, гостиницы и комплекса таунхаусов.