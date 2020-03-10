В ВС США выявили три случая коронавируса

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) США выявили к настоящему времени только три случая заражения коронавирусом нового типа в своих рядах, однако в реальности таких инфицированных может быть больше. Об этом сообщил во вторник на брифинге для журналистов в Пентагоне начальник военно-медицинской службы Комитета начальников штабов ВС США бригадный генерал ВВС Пол Фридрикс.

"У нас теперь выявлены трое [зараженных новым коронавирусом] из числа находящихся на действительной военной службе", - сказал генерал. Согласно изложенной им информации, один этот американский военнослужащий находится в Республике Корея, другой - в США, и третий - в Европе. "Кроме того, есть один гражданский служащий [Пентагона], у которого диагностирован коронавирус, четверо [зараженных] членов семей [военнослужащих или гражданских служащих военного ведомства], а также один [инфицированный] подрядчик [Минобороны США]. Все - в различных местах. Все они в настоящее время хорошо себя чувствуют", - заявил Фридрикс.

Наконец, добавил он, военные медики США продолжают проверять еще шестерых на возможное наличие нового коронавируса. Кем являются эти лица, Фридрикс не уточнил.

При этом он подчеркнул, что в действительности число зараженных новым коронавирусом в ВС США может быть выше, чем показывает нынешняя статистика. "Думаю, вероятно, с учетом происходящего в мире, <...> что есть больше [таких инфицированных]", - признал генерал.