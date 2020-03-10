Трамп заявил, что у него нет симптомов коронавируса

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что у него нет симптомов коронавируса, поэтому он не видит необходимости сдавать специальный тест.

Глава государства вышел к журналистам по итогам встречи с республиканцами в Сенате Конгресса США, посвященной экономическому реагированию на распространение заболевания.

"Я не думаю, что это [тест на коронавирус] важно, но могу это сделать. Я не вижу причин для этого, чувствую себя очень хорошо, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Я говорил с врачом Белого дома, потрясающий человек, он не видит смысла в этом. Никаких симптомов, ничего".

"Вы будете первыми, кто об этом (вероятном заражении Трампа - прим. ТАСС) узнает. Возможно, вы мне об этом и расскажете", - сыронизировал президент.

Организаторы конференции консервативных кругов Республиканской партии США, на которой 29 февраля выступал Трамп, сообщили 7 марта, что у одного из участников форума был выявлен коронавирус. Заболевший не имел доступа к президенту, однако мог общаться с людьми, которые впоследствии подходили к американскому лидеру.