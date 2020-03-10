{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Трамп заявил, что у него нет симптомов коронавируса

Именно поэтому американский лидер не считает нужным сдавать специальный тест
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что у него нет симптомов коронавируса, поэтому он не видит необходимости сдавать специальный тест.

Глава государства вышел к журналистам по итогам встречи с республиканцами в Сенате Конгресса США, посвященной экономическому реагированию на распространение заболевания.

"Я не думаю, что это [тест на коронавирус] важно, но могу это сделать. Я не вижу причин для этого, чувствую себя очень хорошо, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Я говорил с врачом Белого дома, потрясающий человек, он не видит смысла в этом. Никаких симптомов, ничего".

"Вы будете первыми, кто об этом (вероятном заражении Трампа - прим. ТАСС) узнает. Возможно, вы мне об этом и расскажете", - сыронизировал президент.

Организаторы конференции консервативных кругов Республиканской партии США, на которой 29 февраля выступал Трамп, сообщили 7 марта, что у одного из участников форума был выявлен коронавирус. Заболевший не имел доступа к президенту, однако мог общаться с людьми, которые впоследствии подходили к американскому лидеру.

 

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Дни культуры и искусства Калмыкии открылись в Москве в честь 100-летия автономии региона
В Кремлевском дворце прошли театрализованное представление и концерт мастеров искусств региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС