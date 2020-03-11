Участники III Северного культурного форума обсудят роль культуры в ощущении счастья

СЫКТЫВКАР, 11 марта. /ТАСС/. Третий Северный культурный форум пройдет в Сыктывкаре 11-13 марта с участием около 700 представителей 37 регионов России от Калининграда до Дальнего Востока. Главная тема форума - роль культуры в ощущении человеком счастья и благополучия, сообщил журналистам министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов.

"Северный культурный форум состоится в Сыктывкаре в третий раз, его масштаб возрос. Если первый форум привлек 150 участников, второй - около 300, то в этот раз - около 700 из 37 регионов России от Калининграда до Дальнего Востока, к примеру, есть гости из Магадана. Главная тема - "Культура счастья: роль культурных институтов в благополучии всех и каждого". Речь пойдет, как учреждения культуры могут повлиять на удовлетворенность жизнью, как культура добавляет оптимизма, в особенности жителям Севера", - сказал глава Минкультуры Коми.

По его словам, "нулевой" день форума, 11 марта, будет посвящен молодежи и креативным индустриям - как они работают в нашей стране в качестве драйверов экономического и культурного роста. "Состоится мозговой штурм, те, кто уже имеют проекты, смогут их дошлифовать, а кто только продумывает идеи, получит возможность оформить их. Команда с лучшим проектом пройдет обучение в "Сколково", - пояснил министр.

Экспертные площадки форума посвящены темам нацпроекта "Культура" и его первым результатам, развитию библиотек, театров, регионального кино, проблемам преподавания и наставничества в сфере искусства, культуре Севера - проблемам сохранения исторической памяти и современному развитию.

Свой блок мероприятий привезет Санкт-Петербургский международный культурный форум, который выступает соорганизатором форума. Петербургский форум проведет в Сыктывкаре лекторий "Культура 2.0". Откроет серию лекций о технологиях в культуре дискуссия "Музейный сторителлинг". Участники дискуссии "Подкасты в культуре" обсудят аудиоформат как один из наиболее современных и востребованных способов получения информации. Ведущие авторы российских подкастов рассмотрят, насколько перспективен такой формат для медиа, бизнеса и культурных институтов.

Впервые в этом году у Открытого лектория "Культура 2.0" появилось новое направление - "Культура 2.0 Zoom", на котором обсудят вопросы, как стать художником по свету, где учиться на художника-бутафора и чем занимается концертмейстер - лекторий поможет разобраться в особенностях профессий сферы культуры.

О форуме и культурной программе

В дни форума запланирована масштабная культурная программа: гала-концерт 30 Международного фестиваля оперного и балетного искусства "Сыктывкарса тулыс" ("Сыктывкарская весна") с участием солистов Большого театра, лекция-концерт Михаила Казиника "Я обнимаю вас музыкой", концерты Северного русского народного хора с программой "Пинежское метище" (обряд посвящения в девичество) и ансамбля "Асъя кыа" ("Утренняя заря").

Северный культурный форум в Сыктывкаре - это площадка для открытого диалога экспертов в сфере культуры, туризма, образования и науки, обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества северных территорий и пространство для реализации значимых творческих проектов. Организаторы