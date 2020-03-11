Свыше 105 тыс. девятиклассников сдадут итоговое собеседование в дополнительный день

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Свыше 105 тыс. девятиклассников будут сдавать итоговое собеседование, "зачет" по которому является допуском к государственной итоговой аттестации, в дополнительный день - 11 марта. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Более 105 тыс. девятиклассников сдадут итоговое собеседование в дополнительный срок, 11 марта. Собеседование в этот день пройдет почти в 14,3 тыс. школ", - говорится в сообщении.

Итоговое собеседование стало обязательным для девятиклассников с 2018-2019 учебного года, его успешная сдача является для них условием допуска к государственной итоговой аттестации. Оно оценивается по системе "зачет"/"незачет".

Как сообщили в пресс-службе ведомства, более 1,4 млн девятиклассников в этом году уже сдавали итоговое собеседование в основной день - 12 февраля, более 98% из них получили "зачет".

Еще один дополнительный день - 18 мая 2020 года.