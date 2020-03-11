{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Свыше 105 тыс. девятиклассников сдадут итоговое собеседование в дополнительный день

Собеседование пройдет почти в 14,3 тыс. школ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Свыше 105 тыс. девятиклассников будут сдавать итоговое собеседование, "зачет" по которому является допуском к государственной итоговой аттестации, в дополнительный день - 11 марта. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Более 105 тыс. девятиклассников сдадут итоговое собеседование в дополнительный срок, 11 марта. Собеседование в этот день пройдет почти в 14,3 тыс. школ", - говорится в сообщении.

Итоговое собеседование стало обязательным для девятиклассников с 2018-2019 учебного года, его успешная сдача является для них условием допуска к государственной итоговой аттестации. Оно оценивается по системе "зачет"/"незачет".

Как сообщили в пресс-службе ведомства, более 1,4 млн девятиклассников в этом году уже сдавали итоговое собеседование в основной день - 12 февраля, более 98% из них получили "зачет".

Еще один дополнительный день - 18 мая 2020 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС