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Распространение коронавируса нового типа

В Северной Македонии закрываются учебные заведения в связи с коронавирусом

Северомакедонский кабмин принял решение также на две недели запретить проведение любых массовых мероприятий

ЗАГРЕБ, 11 марта. /ТАСС/. Детские сады, школы и высшие учебные заведения Северной Македонии закрываются с 11 марта на две недели в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом говорится в опубликованном во вторник вечером заявлении по итогам заседания правительства балканской республики.

"Приостановить воспитательно-образовательный процесс и преподавание во всех детских садах, центрах раннего детского развития, начальных и средних школах на территории Республики Северная Македония на период предстоящих 14 дней, а сотрудников этих учреждений освободить от работы на указанный период, - отмечается в документе. - Временно свернуть преподавательский процесс в высших учебных заведениях и научных и исследовательских центрах на аналогичный срок".

При этом северомакедонский кабмин принял решение также на две недели запретить проведение любых массовых мероприятий разного характера, в том числе спортивных событий, с числом участников более одной тыс. человек.

В настоящее время в Северной Македонии, по данным региональных СМИ, подтверждено не более десяти случаев заражения новым коронавирусом.

Теги
Северная МакедонияРаспространение коронавируса нового типа
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