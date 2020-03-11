Фронтмен Iron Maiden представит русскоязычную версию автобиографии на шоу в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Фронтмен группы Iron Maiden Брюс Дикинсон впервые выступит со своим шоу в поддержку автобиографии "Для чего эта кнопка?" в петербургском ДК им. Ленсовета в среду. На мероприятии состоится премьера русскоязычной версии книги, выпущенной в феврале. Эту информацию, опубликованную в официальной группе мероприятия в "ВКонтакте", подтвердили ТАСС в пресс-службе организатора мероприятия, компании NCA.

"Шоу будет проходить на английском языке, но для всех желающих предусмотрена возможность синхронного перевода. Также каждый обладатель билета получит свой экземпляр книги (разумеется, русскую версию, выпущенную издательством АСТ) с автографом Брюса Дикинсона", - сообщается в группе мероприятия "ВКонтакте".

Дикинсон выпустил автобиографию в 2017 году, а для продвижения книги провел в Великобритании несколько творческих встреч, которые со временем стали полноценными двухчасовыми шоу с элементами стенд-апа. В первой части шоу фронтмен Iron Maiden расскажет зрителям о книге, поделится воспоминаниями и редкими фотографиями из личных архивов. Во второй части мероприятия Дикинсон пообщается со зрителями, отвечая на их вопросы.

Группа Iron Maiden основана в 1975 году. Основателем группы, автором большинства песен и бессменным лидером коллектива является бас-гитарист Стив Харрис. Под его руководством группа, претерпев значительные изменения в составе, прошла путь от выступлений в лондонских пабах до мировых турне.

Iron Maiden продали свыше 100 млн копий альбомов по всему миру. За международные достижения коллектив в 2002 году был награжден премией Ivor Novello Awards, а в 2005 году музыканты были приглашены оставить отпечатки ладоней на Hollywood RockWalk в Лос-Анджелесе.