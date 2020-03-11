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Распространение коронавируса нового типа

В Парагвае на две недели отменили занятия в школах и вузах из-за коронавируса

Также запрещено проводить массовые мероприятия

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 марта. /ТАСС/. Власти Парагвая приняли решение закрыть на две недели все учебные заведения и запретить проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщило во вторник министерство здравоохранения республики в Twitter.

"Приостановлены учебные занятия на образовательных уровнях на 15 дней", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, запрет на массовые мероприятия коснется в том числе "концертов, религиозных и политических встреч, мероприятий в закрытых помещениях".

К настоящему моменту в Парагвае было подтверждено два случая заражения коронавирусом.

Теги
ПарагвайРаспространение коронавируса нового типа
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