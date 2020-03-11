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Распространение коронавируса нового типа

Власти Австралии запретили въезд в страну для иностранцев из Италии

Всего на территории Австралии зарегистрировано порядка 110 случаев заражения вирусом

СИДНЕЙ, 11 марта. /ТАСС/. Правительство Австралии ввело временный запрет на въезд для граждан Италии, а также для всех иностранцев, въезжающих с территории этой страны. Об этом в среду сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в ходе брифинга в Канберре.

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"Италия сама эффективно заблокировала все поездки, и наше решение в значительной степени завершает этот процесс. Конечно, данный запрет не распространится на австралийцев и постоянных жителей нашей страны, однако и они должны будут провести необходимое время в изоляции в рамках общих требований для въезжающих из стран, для которых действует запрет", - сказал Моррисон.

Сообщается, что решение правительства вступит в силу в среду, в 18:00 местного времени (10:00 мск) и будет действовать до особого распоряжения. Ранее Австралия уже ввела ограничения на въезд иностранцев с территории Китая, Ирана и Южной Кореи.

В настоящий момент на территории Австралии зарегистрировано порядка 110 случаев заражения новым коронавирусом. Первый случай был выявлен в Мельбурне 25 января. Позднее в этот же день, власти сообщили о еще трех заболевших в Сиднее. Наиболее существенный рост числа инфицированных был зафиксирован в первую декаду марта, за которую количество пациентов с подтвержденным диагнозом заболевания, вызванного новым коронавирусом, возросло с 25 до 100 человек.

Теги
АвстралияИталияМоррисон, СкоттРаспространение коронавируса нового типа
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