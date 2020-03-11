Власти Боливии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом в стране

Об этом сообщило во вторник министерство здравоохранения страны.

"Министр здравоохранения доктор Анибаль Крус подтвердил два первых случая заражения коронавирусом в Боливии в департаментах Оруро и Санта-Крус", - говорится в Twitter ведомства.

На пресс-конференции, которая транслировалась на сайте газеты Deber, Крус сообщил, что коронавирус выявлен у двух женщин, вернувшихся в Боливию из Италии. В настоящее время они изолированы и находятся под наблюдением врачей.