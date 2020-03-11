{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Власти Боливии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом в стране

Коронавирус выявлен у двух женщин, вернувшихся из Италии

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 марта. /ТАСС/. Боливийские медики выявили два первых случая заражения коронавирусом нового типа в стране.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

Об этом сообщило во вторник министерство здравоохранения страны.

"Министр здравоохранения доктор Анибаль Крус подтвердил два первых случая заражения коронавирусом в Боливии в департаментах Оруро и Санта-Крус", - говорится в Twitter ведомства.

На пресс-конференции, которая транслировалась на сайте газеты Deber, Крус сообщил, что коронавирус выявлен у двух женщин, вернувшихся в Боливию из Италии. В настоящее время они изолированы и находятся под наблюдением врачей.

Теги
БоливияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Российские дипломаты вручили ветеранам в Лос-Анджелесе медали к 75-летию Великой Победы
Посол Анатолий Антонов передал соотечественникам пожелания "здоровья, бодрости духа и достойно отметить 75-летие Великой Победы"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС