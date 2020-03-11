США не запретили въезд из Италии и Южной Кореи из-за темпов распространения коронавируса

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Белый дом обсуждал возможность запрета на въезд в США из Республики Корея и Италии в связи со вспышкой нового коронавируса в этих странах, но отказался от этой меры. Об этом сообщил во вторник информационный портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, в конечном итоге было решено, что коронавирус распространяется слишком быстро, чтобы его можно было сдержать. Как отмечает портал, несколько федеральных ведомств, включая Госдепартамент и Минобороны, были обеспокоены сокращением количества поездок из этих двух стран в США. При этом представители системы здравоохранения страны, участвовавшие в консультациях, также не одобряли запреты на поездки.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.