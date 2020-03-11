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Распространение коронавируса нового типа

Канадский министр изолировал себя дома из-за опасений, что заразился коронавирусом

Симус О'Риган отметил, что медики посоветовали ему находиться на домашнем карантине до получения результатов теста

ОТТАВА, 11 марта. /ТАСС/. Министр природных ресурсов Канады Симус О'Риган объявил, что проведет ближайшие дни дома на карантине в качестве меры предосторожности из-за возможной угрозы распространения коронавируса. Об этом член федерального кабинета министров написал во вторник в своем Twitter.

"У меня была простуда несколько дней, поэтому в качестве меры предосторожности я обратился к врачу. Мне рекомендовали пройти тест на COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС)", - сообщил он. Министр добавил, что медики также посоветовали ему находиться на домашнем карантине до получения результатов теста. "Чувствую себя отлично, но буду работать из дома", - заключил чиновник.

По данным Минздрава Канады на 10 марта, в стране зафиксировано 79 случаев заражения коронавирусом нового типа. Один человек скончался.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Теги
КанадаРаспространение коронавируса нового типа
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