СМИ: члены Компартии Китая пожертвовали более $1,1 млрд на борьбу с коронавирусом

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Члены Коммунистической партии Китая (КПК) внесли около 7,68 млрд юаней (более $1,1 млрд) в качестве добровольных пожертвований для финансирования мер по борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом сообщило в среду Центральное телевидение Китая.

По его данным, всего к общенациональной акции присоединились 74,36 млн человек. Ожидается, что число участников этого движения в поддержку усилий, которые предпринимаются властями, продолжит увеличиваться.

Согласно официальной статистике, в рядах КПК насчитывается более 90,6 млн человек. Расходы государственного бюджета на борьбу с коронавирусом в КНР уже превысили 110 млрд юаней (почти $16 млрд).

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.