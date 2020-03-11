За сутки коронавирусом в Китае заразились 24 человека

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на 22 человека, количество заразившихся увеличилось на 24, выздоровели еще 1578 человек. Об этом сообщил в среду Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, число инфицированных в стране достигло 80,7 тыс. человек, из них выздоровели 61,4 тыс., умерли 3158. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от вируса по Китаю составляет 3,9% вместо 3,88% днем ранее. Доля выздоровевших за сутки увеличилась с 74,1% до 76,1%.