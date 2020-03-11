Российские дипломаты вручили ветеранам в Лос-Анджелесе медали к 75-летию Великой Победы

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Российские дипломаты вручили медали по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и блокадникам, проживающим в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении на официальной странице посольства РФ в США в Facebook.

"Сотрудники консульского отдела посольства России в США в торжественной обстановке вручили юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." проживающим в Лос-Анджелесе ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и труженикам тыла", - указывается в публикации. В дипмиссии подчеркнули, что посол РФ в США Анатолий Антонов передал соотечественникам пожелания "здоровья, бодрости духа и достойно отметить 75-летие Великой Победы".

Дипломаты возложили цветы к единственному в Соединенных Штатах памятнику ветеранам Второй мировой войны из бывшего Советского Союза, который находится в районе Западный Голливуд.