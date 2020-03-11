{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Российские дипломаты вручили ветеранам в Лос-Анджелесе медали к 75-летию Великой Победы

Посол Анатолий Антонов передал соотечественникам пожелания "здоровья, бодрости духа и достойно отметить 75-летие Великой Победы"

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Российские дипломаты вручили медали по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и блокадникам, проживающим в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении на официальной странице посольства РФ в США в Facebook.

"Сотрудники консульского отдела посольства России в США в торжественной обстановке вручили юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." проживающим в Лос-Анджелесе ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и труженикам тыла", - указывается в публикации. В дипмиссии подчеркнули, что посол РФ в США Анатолий Антонов передал соотечественникам пожелания "здоровья, бодрости духа и достойно отметить 75-летие Великой Победы".

Дипломаты возложили цветы к единственному в Соединенных Штатах памятнику ветеранам Второй мировой войны из бывшего Советского Союза, который находится в районе Западный Голливуд.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
СМИ: члены Компартии Китая пожертвовали более $1,1 млрд на борьбу с коронавирусом
К общенациональной акции присоединились 74,36 млн человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС