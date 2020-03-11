СМИ: в Индонезии сообщили о первом случае передачи вируса внутри страны

По информации ведомства, речь идет о 33-летнем мужчине, который не посещал опасные с точки зрения распространения вируса страны, а также не имел контактов с уже инфицированными. Между тем официальный представитель Минздрава Ахмад Юрианто не уточнил, в какой провинции был обнаружен этот пациент.

По словам чиновника, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Индонезии достигло 27, при этом за прошедшие сутки было отмечено восемь новых заболевших, в том числе двое иностранцев. Однако власти не уточняют их национальности. "Остальные инфицированные либо посещали другие страны, откуда завезли вирус, либо контактировали с уже заболевшими иностранцами непосредственно в Индонезии", - заявил чиновник.

Правительство республики, в отличие от других стран Юго-Восточной Азии, лишь 2 марта подтвердило первые случаи коронавируса. При этом в соседнем Сингапуре уже до этого фиксировалось несколько заболевших, которые вернулись из Индонезии. Кроме того, в прошлом месяце в стране скончались как минимум пять человек, у которых наблюдались симптомы коронавируса. Первоначально в Джакарте утверждали, что их анализы дали отрицательный результат на новый вирус, но потом признали возможность ошибок в проведении клинических исследований.