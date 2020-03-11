Японская авиакомпания ANA отменит более 400 внутренних рейсов из-за коронавируса

ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Крупная японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) дополнительно сократит число рейсов внутри Японии в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в распространенных в среду заявлениях перевозчика.

Изменения касаются ряда маршрутов между крупными городами Токио, Осака, Саппоро, Фукуока и другими. С 13 по 19 марта будет отменено не менее 406 рейсов. Всего в течение марта компания отменила к настоящему времени около 1,5 тыс. внутренних рейсов.

На аналогичные меры в рамках мер по профилактике распространения коронавируса пошла и другая ведущая авиакомпания страны Japan Airlines (JAL).

Сейчас число заразившихся коронавирусом в Японии составляет почти 1,3 тыс., 19 умерли.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения превышает 80 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.