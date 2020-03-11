В Елизово учителя впервые за 25 лет получили ключи от служебных квартир

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 марта, /ТАСС/. Девять работников сферы образования города Елизово на Камчатке в среду получили ключи от служебного жилья, сообщается на сайте правительства региона.

Краевая программа обеспечения специалистов бюджетной сферы жильем в Елизовском муниципальном районе Камчатки стартовала в прошлом году. Учителя впервые за 25 лет получают служебные квартиры в городе Елизово. На эти цели из бюджета региона в рамках поручения губернатора края Владимира Илюхина выделено порядка 200 млн рублей.

"Мы договорились о том, что для работников бюджетной сферы города Елизово в этом году жилищная проблема будет решена. Первые учителя ключи сегодня получили. Сейчас в стадии оформления находятся документы для работников здравоохранения. В течение ближайших двух месяцев эта задача будет решена. Вообще еще порядка 60 квартир для бюджетников Елизова будут построены или приобретены в этом году", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Илюхина.

Как рассказала ТАСС врио главы Елизовского муниципального района Елена Щербак, учителя переедут в комфортабельную новостройку в ближайшее время.

"Всего в 2020 году в планах муниципальных властей выделение 55 квартир в служебное пользование. 11 из них передадут работникам культуры и спорта, 44 - педагогам. 17 жилых помещений уже оформлены в собственность муниципалитета, документы на 38 квартир еще готовятся, и ориентировочно этот процесс завершится летом".