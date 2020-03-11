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Более 50 сотрудников авиаремонтного завода в Приморье лишились работы

Причина увольнений - снижение объема заказов

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта. /ТАСС/. На 322-м авиаремонтном заводе в селе Воздвиженка в Приморском крае уволили 54 работника предприятия. Еще более 200 специалистов потеряли работу в 2019 году. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель профорганизации 322-го АРЗ Максим Жилкин.

"О сокращении 54 сотрудников авиазавода нам было известно заранее, связаны сокращения со снижением заказов на предприятии. В 2019 году под сокращения попали еще более 200 человек, авиазавод работает в режиме сокращенной 3-дневной недели. Сейчас на заводе заняты около 500 человек, но людей все равно больше, чем работы для них", - сказал Жилкин.

Председатель профорганизации отметил, что для квалифицированных специалистов, которые выполняли ремонт авиационной техники, нет работы ни в Воздвиженке, ни в ближайшем к селу городе - Уссурийске. "Отдел кадров связывался со службой занятости, какие-то места людям предлагали, но трудоустроился ли кто-то, я не знаю", - добавил он.

В селе Воздвиженка в 116 км от Владивостока проживают около 6,5 тыс. человек. Ранее в Воздвиженке базировался авиаполк, который расформировали в 2009 году. В советское время авиабаза "Воздвиженка" периодически использовалась как аэродром для гражданских самолетов. В частности, аэродром принимал в 1973 году самолет с президентом США Джеральдом Фордом на борту. В настоящее время аэродром законсервирован, функционирует только одна взлетно-посадочная полоса.

322-й авиаремонтный завод занимается ремонтом современной авиационной техники, в том числе самолетов Су-24 (МР), Су-17 (Су-22), Су-25 (УБ), Су-27 (УБ), вертолетов Ми-8, Ка-27ПС (ПЛ), Ка-29, Ка-32, а также самолетов легкомоторной авиации Ан-2, Як-52. Основной задачей авиаремонтного завода является выполнение государственного оборонного заказа.

Теги
РоссияПриморский край
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