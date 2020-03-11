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Матвиенко предложила уйти от практики неоднократной сдачи мигрантами экзамена по русскому

Спикер СФ подчеркнула, что это дорогостоящие процедуры

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает МВД уйти от практики неоднократной сдачи экзамена на знание русского языка мигрантами, работающих в России не один год.

С таким предложением она выступила на пленарном заседании в среду в ходе обсуждения закона о признании граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским языком, его носителями без прохождения собеседования. Спикер Совфеда охарактеризовала его как долгожданный закон и обратилась к статс-секретарю - заместителю министра внутренних дел РФ Игорю Зубову с просьбой посмотреть на правоприменительную практику, связанную со сдачей экзамена на знание русского языка трудовыми мигрантами при повторном получении патента на работу. "Те граждане из Украины, Белоруссии и другие, которые к нам приезжают каждые полгода, получают патент - кто-то на год оформляет, кто-то на несколько месяцев. Несмотря на то, что некоторые работают здесь многие годы, каждый раз при получении патента они должны сдавать экзамен по русскому языку, проходить медицинское обследование", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что это все очень дорогостоящие процедуры. "Мне кажется, кто-то очень хороший бизнес на этом делает. И люди должны платить такие большие деньги. Надо уходить от этой практики. Если вам законодательно что-то мешает, скажите, мы поправим", - сказала Матвиенко, обращаясь к Зубову.

"Если человек не один год работает в Российской Федерации и получает повторный патент на работу, зачем же его опять проверять на русский язык? Он уже прошел экзамен", - добавила председатель верхней палаты парламента.

Она призвала уходить от этой практики. "По крайней мере, что касается граждан Белоруссии, Украины, стран Евразийского экономического союза и бывшего пространства СНГ. Не надо издеваться над людьми, не надо на этом делать бизнес компаниям, которые присосались к этой теме. Создавайте благоприятные миграционные условия для граждан, в которых мы заинтересованы", - призвала МВД Матвиенко.

Как сообщил на заседании сам Зубов, экзамен на знание русского языка стоит около 5 тыс. рублей.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаБелоруссияУкраинаРоссияЗубов, Игорь Николаевич
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