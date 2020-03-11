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Распространение коронавируса нового типа

Хайнань с 1 февраля направила в провинцию Хубэй более 4,5 тыс. тонн продуктов питания

Также Хайнань поставляла в Хубэй предметы первой необходимости и другие товары, необходимые жителям этого региона

ХАЙКОУ /Китай/, 11 марта. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань с 1 февраля текущего года направила в эпицентр вспышки коронавируса - провинцию Хубэй (Центральный Китай) - более 4,5 тыс. тонн продуктов питания в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

"Семнадцать городов и уездов Хайнаня оказали поддержку провинции Хубэй", - пишет газета. "Начиная с 1 февраля, провинция Хайнань осуществляла отправку фруктов, овощей, мяса, яиц и других продуктов в такие города провинции Хубэй, как Ухань (административный центр провинции, эпицентр вспышки коронавируса), Цзинчжоу, Сяогань, Хуанган, Эчжоу и другие. В общей сложности было поставлено 13 партий общим весом более 4552,22 тонны, среди которых в том числе 1253 тонны фруктов, 107 тонн курятины, 10 тонн морепродуктов", - сообщает издание.

В материале указывается, что помимо продуктов питания Хайнань поставляла в Хубэй предметы первой необходимости и другие товары, необходимые жителям этого региона. В общей сложности было отправлено шесть партий общим весом более 1,9 тыс. тонн.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Теги
КитайХайнаньРаспространение коронавируса нового типа
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