Из-за коронавируса закрылись самое старое в Европе кафе и площадь Святого Петра

РИМ, 11 марта. /ТАСС/. Распространение коронавируса в Италии привело к закрытию символических мест для страны. Так, в Венеции, как передает в среду газета Corriere della Sera , закрылось историческое кафе "Флориан" на площади Святого Марка, которое в декабре отметит 300-летие.

Закрылись и многие соседние кафе, а также ряд магазинов и десятки гостиниц. Туристический сектор Венеции значительно пострадал после наводнения в ноябре прошлого года, напоминает газета.

В Риме опустели площади. Вход на площадь Святого Петра в Ватикане перекрыт.

Власти двух северных областей - Ломбардии и Венето, а также представители оппозиции требуют от правительства дальнейшего ужесточения карантинных мер. В частности, предлагается прекратить любую рабочую и производственную деятельность за исключением той, которая касается обеспечения населения самым необходимым (продуктовые магазины и аптеки). В Ломбардии, наиболее затронутой распространением коронавируса области, число заражений растет на 30% ежедневно. Там же наибольшее число умерших от осложнений заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.

В то же время, как сообщает канал Rai News 24, во вторник впервые не было выявлено ни одного нового заражения в городе Кодоньо, который считается центром локальной вспышки. Так называемый первый пациент - 38-летний мужчина, который был госпитализирован 21 февраля в Кодоньо, переведен из отделения интенсивной терапии, его состояние улучшается. Итальянские медики говорят, что применяют к тяжелым больным экспериментальные смеси препаратов для лечения СПИДа и разных вирусных заболеваний.