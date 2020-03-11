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Мэрия Якутска объявила о бесплатной вакцинации животных против бешенства

В городе также начнется регистрация и перерегистрация животных

ЯКУТСК, 11 марта. /ТАСС/. Мэрия объявила о начале бесплатной вакцинации кошек и собак в Якутске, также в пригородах столицы, сообщила в среду на пресс-конференции мэр Якутска Сардана Авксентьева.

5 марта пресс-служба мэрии города Якутск объявила о введении карантина из-за наличия вируса бешенства у собаки на территории пункта передержки безнадзорных животных. Позднее в соцсетях и СМИ была опубликована видеозапись обнаружения в контейнере мертвых животных на территории пункта передержки в Якутске. В пункте было два контейнера. По данным департамента ветеринарии Якутии, в одном находились трупы собак, погибших на улицах города, умерших от болезней или усыпленных по согласию хозяев, во втором - 153 трупа собак и 48 трупов кошек, имевших контакт с собакой с вирусом бешенства. На данный момент полиция и прокуратура ведут проверку.

"Начаты противоэпизоотические мероприятия по локализации, ликвидации очага заболевания [бешенства]. Проводится бесплатная вакцинация животных на территории города Якутск, в Тулагино, Хатассах, Мархе, Кангалассах, Магане и Жатайском ветеринарном пункте. В этих пунктах проводится бесплатная вакцинация, поэтому прошу сообщить всем жителям о том, что необходимо вакцинировать свое животное", - сказала Авксентьева.

Она отметила, что помимо того, начнется регистрация и перерегистрация животных. Запрещено выпускать домашних животных на выгул без сопровождения хозяев. "Бешенство - это крайне опасная болезнь. Если кто-то будет подвергнут нападению со стороны собак на улицах, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью для того, чтобы получить своевременное лечение", - сказала Авксентьева.

7 марта был издан указ главы Якутии Айсена Николаева об установлении карантина по бешенству животных на территории городских округов Якутска и Жатая. Как отметили в департаменте ветеринарии Якутии, в рамках мероприятий по ликвидации очага бешенства установлен запрет на проведение выставок собак и кошек, натаскивания охотничьих собак, вывоза собак и кошек. Также все больные бешенством и подозрительные по заболеванию животные будут умерщвлены согласно санитарным и ветеринарным правилам.

На данный момент по поручению главы Якутии Айсена Николаева для выявления фактов нарушения законодательства сформирована комиссия по проведению проверки ситуации с пунктом передержки в Якутске. В комиссию вошли члены правительства, МВД, представители общественности и СМИ. Заключение по итогам проверки должно быть предоставлено 12 марта.

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РоссияЯкутия
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