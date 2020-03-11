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В Крыму ожидают около 9 млн туристов в год после запуска новых ж/д маршрутов

Два миллиона туристов приедут именно по железной дороге, а маршруты поездов охватят европейскую часть России, считает председатель Госсовета республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Власти Крыма ожидают увеличение туристического потока на полуостров до 9 млн человек в год после запуска новых железнодорожных маршрутов по Крымскому мосту. Об этом сообщил в среду журналистам председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

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"В ближайшие годы нас ожидает большой бум туристов, которые приедут именно по железной дороге. Названа цифра в объеме 2 млн. Можно легко прибавить 7 млн, которые приезжали сюда без железной дороги. Механически сложить, уже получается колоссальный рост", - сказал Константинов.

Он отметил, что готовящиеся к открытию маршруты поездов охватят практически всю европейскую часть России. "Для нас, как для курортного региона, экономика которого зависит в значительной степени от итогов курортного сезона, - это очень важно", - добавил спикер крымского парламента.

Депутаты Госсовета также планируют отправиться в поездку на одном из поездов по Крымскому мосту. "Мы взяли на себя обязательства проехать по маршруту Симферополь - Москва, чтобы в полной мере оценить на собственном опыте, как это все происходит", - сказал Константинов.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто 23 декабря 2019 года. Круглогодично в Крым будут ходить поезда Санкт-Петербург - Севастополь и Москва – Симферополь. К лету ожидаются дополнительные рейсы из других городов.

О поездах и туризме в Крыму

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года. Грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года. Пассажирское сообщение между Симферополем и Москвой, Севастополем и Санкт-Петербургом открылось в декабре 2019 года, а грузовых - в июне 2020 года. География маршрутов расширится уже весной.

По прогнозам, число пассажиров, прибывающих на пассажирских поездах на полуостров, составит в 2020 году порядка 3 млн человек, а к 2025 году может вырасти до 5 млн человек.

Крым впервые побил рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период в 2018 году, приняв 6,8 млн человек, что на 28% больше, чем годом ранее. В 2019 году этот показатель был превышен уже в октябре, а по итогам года на полуострове отдохнули 7,43 млн человек, что на 9,3% выше показателей 2018 года.

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