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Распространение коронавируса нового типа

Венгрия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса в Европе

В стране зарегистрировано 13 случаев заражения

ВЕНА, 11 марта. /ТАСС/. Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение с целью борьбы с распространением с новым коронавирусом. Об этом сообщило в среду агентство MTI со ссылкой на официального представителя венгерского правительства.

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В Венгрии зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом. Власти этой страны ранее объявили об отмене праздничной церемонии в Будапеште 15 марта перед Венгерским национальным музеем по случаю национального праздника - Дня начала революции и освободительной борьбы 1848-1849 годов.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Теги
ВенгрияРаспространение коронавируса нового типа
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