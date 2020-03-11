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Власти Петербурга проверят сообщение о незаконной разгрузке отходов с территории СКК

Ранее местное СМИ сообщило о том, что мусор и грунт с места частичного обрушения СКК складируют на пустыре вблизи Митрофаньевского шоссе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга начал административное расследование незаконного вывоза строительных грунтов с территории реконструируемого спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" на неподходящую площадку, сообщила в среду пресс-служба комитета.

Накануне интернет-издание 47News сообщило, что мусор и грунт с места частичного обрушения СКК вывозят на грузовиках и складируют на пустыре.

"Комитет по природопользованию возбудил административное расследование по ч. 1 ст. 8.2. КоАП РФ ("Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления") в отношении неустановленного круга лиц на основании публикации, размещенной в одном из интернет-изданий", - говорится в сообщении.

Специалисты профильного комитета отберут пробы строительных грунтов, завезенных на территорию вблизи Митрофаньевского шоссе. В случае выявления нарушений виновных привлекут к административной ответственности.

При демонтаже кровли СКК 31 января произошло обрушение, площадь которого составила около 28 тыс. кв. м (80% конструкций стен и кровли). Погиб 29-летний рабочий. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. В начале февраля компания "СКА-Арена", которая проводит реконструкцию объекта по концессионному соглашению с властями города, приступила к разбору конструкций, обрушившихся во время демонтажных работ.

Администрация Петербурга заключила концессионное соглашение на реконструкцию и эксплуатацию СКК с компанией "СКА-Арена" в январе 2020 года. На месте СКК планируется возвести современную ледовую арену вместимостью более 20 тыс. зрителей, завершить работы по строительству нового комплекса планируется в мае 2023 года для проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Стоимость работ с учетом создания парка составит около 25 млрд рублей.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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