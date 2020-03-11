В Болгарии зарегистрирована первая смерть от коронавируса

СОФИЯ, 11 марта. /ТАСС/. Первая смерть от нового коронавируса была зарегистрирована в среду в Болгарии. Как сообщает Национальный оперативный штаб, жертвой вызванного инфекцией заболевания стала 66-летняя женщина, поступившая накануне в больницу скорой помощи имени Николая Пирогова в Софии с тяжелой дыхательной недостаточность. Состояние ее 77-летнего мужа, лечение которого продолжается, остается тяжелым.

"На основании проведенных тестов можем категорически утверждать, что у пациентки был выявлен новый коронавирус. Она поступила в клинику во вторник с тяжелой двухсторонней пневмонией и имела хронические заболевания. Медики продолжают бороться за жизнь ее 77-летнего мужа, его состояние ухудшается", - рассказал начальник Национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса при правительстве страны Венцислав Мутафчийски.

Он проинформировал, что в среду выявлен седьмой для Болгарии случай заболеваний.

"Сегодня подтвержден седьмой случай заболевания коронавирусом в Болгарии - это 62-летняя женщина, наш коллега, которая несколько дней назад вернулась в страну с симптомами простудного заболевания после двух конгрессов, которые проходили в Великобритании и Испании. Она находится на лечение в Военно-медицинской академии, поиск граждан, с которыми она находилась в контакте продолжается", - сказал Мутафчийски.

Первые четыре случая заболевания были выявлены в городах Плевен и Габрово 8 марта. Два случая в Софии были зарегистрированы во вторник, 10 марта, еще один в среду.