Порядка 110 тыс. детей в России не обеспечены местами в детсадах

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Порядка 110 тыс. детей в России по состоянию на 1 марта 2020 года не обеспечены местами в государственных или муниципальных дошкольных образовательных организациях, в феврале их было 123 тыс. Об этом сообщается в мониторинге доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, опубликованном в среду на сайте Минпросвещения.

Согласно данным, численность детей, не обеспеченных местами в детсадах, в марте снизилась на 12 тыс. человек по сравнению с февралем. Всего на 1 марта около 911 тыс. детей охвачены услугами дошкольного образования, в феврале эта цифра составляла 979 тыс.

Ранее выступая с посланием Федеральному собранию президент России Владимир Путин выразил недовольство темпами обеспечения детей яслями и потребовал от глав субъектов решить этот вопрос. По его словам, до 2021 года в стране должно появиться 250 тыс. мест. Однако, обратил внимание глава государства, только за 2018-2019 годы вместо 90 тыс. таких мест создано 78 тыс., причем реально из них может быть предоставлено детям лишь 37,5 тыс., поскольку на остальные до сих пор не получена образовательная лицензия.