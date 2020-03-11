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75-летие Победы

Парк "военной" сирени откроют на месте сражения под Прохоровкой к 75-летию Победы

Коллекция сирени на территории заповедника, среди которой сорта под названиями "Великая Победа", "Севастопольский салют", "Маршал Жуков", станет самой крупной в стране

КУРСК, 11 марта. /ТАСС/. Парк сирени, названия сортов которой связаны с военной тематикой, откроют под Прохоровкой в Белгородской области - на месте исторического танкового сражения Великой Отечественной войны. Открытие парка состоится накануне празднования 75-летия Победы, сообщается в среду на официальном сайте правительства региона.

Парк на территории музея-заповедника "Прохоровское поле" в Белгородской области был заложен в 2018 году и насчитывает сейчас около 50 уникальных сортов сирени, названия которых связаны с тематикой вооружения, ключевых событий, известных героев Великой Отечественной войны и являются национальным достоянием российских селекционеров.

"Парк военной сирени откроют на территории заповедника "Прохоровское поле". Торжественное открытие состоится в канун Дня Победы. Это будет коллекция сирени, которой нет нигде в мире", - сказали в пресс-службе.

Коллекция сирени под Прохоровкой в Белгородской области, включающая сорта военной тематики "Великая Победа", "Севастопольский салют", "Маршал Жуков", станет самой крупной в России.

Кроме того, накануне празднования юбилея Победы на территории музея-заповедника запланировано открытие нового музейного комплекса, посвященного подвигу тружеников тыла. Планируется, что прилегающую к нему территорию украсят эксклюзивно представленные в регионе сорта сирени, получившие названия "Курская Дуга", "Прохоровка" и "Т-34".

Теги
РоссияБелгородская область75-летие Победы
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