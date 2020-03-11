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Мальта остановила сообщение с Германией, Швейцарией, Францией, Испанией из-за коронавируса

Для прибывших из этих стран действует 14-дневный карантин

ТАСС, 11 марта. Власти Мальты приостановили все транспортное сообщение с Германией, Швейцарией, Францией и Испанией в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщает в среду газета The Malta Independent со ссылкой на премьер-министра островного государства Роберта Абелу.

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По данным издания, меры вступят в силу в полночь с 11 на 12 марта. На неопределенный срок все рейсы в эти страны и обратно будут отменены. Исключение составляют перевозки медикаментов и продовольствия. Для всех лиц, прибывших из этих стран, действует 14-дневный карантин. Нарушителям грозит штраф в размере €1 тыс.

10 марта Мальта остановила все транспортное сообщение с Италией, находящейся в непосредственной близости от республики.

По сведениям газеты Malta Today, на Мальте зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом. Заболевшие ранее посещали север Апеннин. Согласно последним данным, общее число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 10 тыс. человек. Более 1 тыс. человек излечились, количество летальных исходов достигло 631. Во вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию, что предполагает ограничение передвижения граждан.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Теги
ГерманияИспанияФранцияШвейцарияМальта
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