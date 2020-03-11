СМИ: в Швеции от коронавируса скончался первый пациент

СТОКГОЛЬМ, 11 марта. /ТАСС/. Первый смертельный случай из-за в коронавируса зарегистрирован в Швеции. Об этом в среду сообщает телеканал SVT .

Этот человек умер в больнице Каролинского университета в Худдинге. Пациент был пожилого возраста, он находился в отделении интенсивной терапии.

По данным управления здравоохранения Стокгольмского региона, еще один зараженный коронавирусом также находится в отделении интенсивной терапии.

Согласно последним данным, в королевстве подтверждено 486 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего заболевших находится в Стокгольме (233), в западных регионах Вестра Геталанд (85) и Вермланд (24), а также южном Сконе (60).